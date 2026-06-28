مصطفى قمر يشعل حفل تخرج إحدى المدارس على مسرح الصوت والضوء

أحيا الفنان مصطفي قمر حفل تخرج إحدى المدارس الدولية، وذلك علي مسرح الصوت و الضوء بالاهرامات وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير الذين كانوا يحتفلون بتخرج ابنائهم منهم النجم اياد نصار الذى حرص على التواجد وتخرج ابنه آدم.

وتألق "قمر" في الحفل بغناء العديد من اشهر اغانيه ومنها "السود عيونه" و"حبيب حياتي' و "الليله دوب" و "منايا" و "لسا حبايب" و "هنحب ايامنا" وغيرها العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور والطلاب، كما قدم الفنان أحمد عصام فقرة ألعاب نارية مبهرة، وقدمت الفنانة رولا فقرة غنائية مميزة لاقت استحسان الحاضرين.

أغاني مصطفى قمر

من جهة أخرى، طرح الفنان مصطفى قمر أحدث فيديو كليباته بعنوان «أنا»، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد «قمر قمرين»، وذلك عبر موقع «يوتيوب» والمنصات الموسيقية المختلفة.

وظهر مصطفى قمر خلال أحداث الكليب بإطلالة مختلفة، حيث تدور فكرة العمل في إطار يعتمد على المؤثرات البصرية والجرافيك، ليقدم تجربة بصرية جديدة تتماشى مع أجواء الأغنية.

أغنية «أنا» من كلمات عمرو الجارم، وألحان جوليو، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، الذي تولى أيضًا إخراج الكليب، في تعاون فني يجمع بين الطابع الغنائي العصري والصورة البصرية الحديثة.

واعتمد صناع العمل على تقنيات متطورة في تنفيذ الكليب، من بينها مؤثرات الـCGI والجرافيك، بما يضفي طابعًا مختلفًا على الأغنية ويمنحها شكلًا بصريًا مميزًا.

ويأتي طرح «أنا» ضمن أغنيات ألبوم «قمر قمرين»، الذي شهد تفاعلًا ملحوظًا منذ إطلاقه، وحقق عدد من أغنياته نسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر مختلف المنصات الرقمية.