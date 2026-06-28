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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام علي تشارك في ندوة “تحولات الأداء وحدود الحرية” بمهرجان أفلام السعودية

إلهام علي
إلهام علي
محمد نبيل

لفتت الفنانة السعودية إلهام علي الأنظار بحضورها المميز في حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية  في دورته الثانية عشرة إلى جانب زوجها الممثل خالد صقر  في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الدمام، حيث تألقت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء من توقيع المصممة سارة مراد حظيت بإشادة الحضور، في أمسية احتفت بصنّاع السينما والمواهب السعودية .

وواصلت إلهام علي حضورها الفاعل ضمن فعاليات المهرجان، إذ شاركت في اليوم الثاني من المهرجان في ندوة حوارية بعنوان “تحولات الأداء وحدود الحرية”، ناقشت خلالها أبرز التحولات التي يشهدها الأداء التمثيلي، والتحديات التي تواجه الممثل في تجسيد الشخصيات، إضافة إلى العلاقة بين حرية الإبداع والمسؤولية الفنية .

ذكرت إلهام علي خلال الندوة إلى أن المنصات الرقمية أسهمت في تطوير المشهد الفني عبر استقطاب المواهب وتوفير فرص وتجارب جديدة للفنانين. وأشارت إلى أن الدراما السعودية شهدت تطورًا في طبيعة القصص المطروحة، مؤكدة أهمية وعي الفنان وتطوير أدواته باستمرار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العربية والعالمية للارتقاء بالإنتاج المحلي. كما شددت على ضرورة استثمار الرواية السعودية وتحويلها إلى أعمال درامية وسينمائية تعكس الهوية والثقافة السعودية.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أثنوا على الطرح العميق الذي قدمته إلهام علي، وعلى رؤيتها حول تطور المشهد الفني، في ظل النهضة التي تشهدها صناعة السينما في المملكة.

ويأتي حضور إلهام علي ضمن نخبة من الفنانين وصنّاع الأفلام المشاركين في الدورة الحالية من مهرجان أفلام السعودية التي تُقام تحت شعار "كل رحلة حكاية "، والذي يواصل ترسيخ مكانته كمنصة ثقافية وفنية لدعم صناعة السينما وتعزيز الحوار الإبداعي في المملكة .
 

الفنانة السعودية إلهام علي الفنانة إلهام علي إلهام علي

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