بالأسود.. نسرين أمين تستعرض كواليس صقر وكناريا

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها، مجموعة صور من كواليس فيلم «صقر وكناريا» الذى بدأ عرضه فى السينمات مؤخرًا، ويشارك فيه محمد إمام وشيكو.

ونشرت نسرين عبر حسابها الرسمى بـ«انستجرام» صور من معركة الفيلم وظهرت فيها مرتدية ملابس سوداء وعلى وجهها بعض الشحوم، فى لقطات طريفة مع شيكو.



فيلم صقر وكناريا بطولة محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية «صقر»، والفنان شيكو يجسد شخصية «بلال» أو «كناريا»، ويسرا اللوزى التى تجسد شخصية «ليلى»، ويارا السكرى التى تجسد شخصية «فرح» وخالد الصاوى وانتصار ودانا حمدان، كما يستضيف مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الفنان محمود عبدالمغنى، نسرين أمين، دياب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى.