ديزني تكشف أول مشاهد فيلمها الجديد «Hexed».. أول بطلة ساحرة في تاريخ الاستوديو

كشفت Walt Disney Animation Studios عن أول لقطات من فيلمها الجديد Hexed خلال مشاركتها في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، حيث قدم المخرجان جيسون هاند وفاون فيراسونثورن عرضًا حصريًا لمشاهد لا تزال قيد التنفيذ من الفيلم، الذي يمثل العمل الطويل رقم 65 في تاريخ الاستوديو، والمقرر طرحه في دور السينما يوم 25 نوفمبر القادم.

وتم خلال العرض تقديم ملخص عن أشهر الشخصيات السحرية في تاريخ ديزني، من Cinderella وSleeping Beauty إلى Frozen وغيرها، في إشارة إلى أن السحر ظل عنصرًا أساسيًا في هوية الاستوديو منذ عصر والت ديزني وحتى اليوم.

وأكدت المخرجة فاون فيراسونثورن أن Hexed يسعى إلى مواصلة هذا الإرث، موضحة أن اللقطات المعروضة كانت نسخة تجريبية تضم مزيجًا من الرسومات الأولية، والـ Storyboards، والأنيميشن غير المكتمل، إلى جانب مشاهد نهائية ومؤثرات صوتية مؤقتة.

فيلم Hexed

تدور أحداث الفيلم حول بيللي دو، التي تؤدي صوتها هايلي ستاينفيلد، وتُوصف بأنها أول بطلة في تاريخ ديزني تظهر مرتدية حذاءً عسكريًا، وهي شخصية متمردة، صريحة، وعنيدة، وترفض القيود والقواعد المفروضة عليها، وكشفت الرسومات الأولية عن عباءة بغطاء رأس مزينة بأغصان شائكة، في تصميم يستلهم أجواء فيلم Sleeping Beauty، أما والدتها أليس فيؤدي صوتها رشيدة جونز، وأوضح فريق التحريك، بقيادة مايكل فرانشيسكي ولويس جونز أن تصميم الشخصيات استلهم الأسلوب الكلاسيكي لرسام ديزني الأسطوري ميلت كال، وهو ما يمنح الشخصيات تعبيرات مبالغًا فيها ومساحة كبيرة للكوميديا الحركية.

تبدأ أحداث الفيلم قبل 15 عامًا من الخط الزمني الرئيسي، حين تكتشف الطفلة بيللي، التي لم يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، امتلاكها قوى سحرية، وتنجح دون قصد في فتح بوابة إلى عالم آخر، وتقرر والدتها أليس إهداءها سوارًا تزعم أنه للحماية، بينما يخفي في الحقيقة قوة ابنتها ويمنعها من استخدام السحر مجددًا، وهو السر الذي سيشكل محور العلاقة بين الأم وابنتها طوال أحداث الفيلم، بعد مرور خمسة عشر عامًا، تعمل أليس في وظيفة مملة داخل مدينة تخضع لقوانين صارمة، بينما تشعر بيللي بالاختناق من المدرسة والزي الرسمي والقواعد المفروضة عليها، وخلال إحدى المشكلات داخل المدرسة، ينكسر السوار السحري الذي ترتديه، لتنطلق قواها مجددًا وتتسبب في فوضى عارمة تغطي مدير المدرسة بمادة بنفسجية غامضة.

في الوقت نفسه، تستعد والدتها لمغادرة المدينة بعد أن تستخرج كتبًا وتعويذات وأدوات سحرية كانت تخفيها أسفل أرضية المنزل، وتنجح بيللي في فتح بوابة تقودها إلى عالم Hexe، وهو ملاذ سري تعيش فيه الساحرات بعيدًا عن اضطهاد البشر، وهناك تلتقي بكتاب سحري يدعى إلياس كواير ويقوم بالأداء الصوتي بصوت ستيفن فراي وريشة مسحورة تؤدي صوتها تريسي أولمان، حيث يخضعانها لاختبار ساخر يشبه اختبارات BuzzFeed قبل السماح لها بدخول المجتمع السحري، وتستعرض اللقطات عالمًا غنيًا بالطبيعة والسحر، حيث تنفجر القرع السحرية أثناء نموها، وتجرّب البطلة أزياءً سحرية مختلفة، من بينها فستان أسود مزود بأجنحة غراب، لكن فرحتها لا تدوم طويلًا، إذ تصل والدتها إلى عالمHexe قبل أن تعتقلها الشرطة السحرية، لتبدأ رحلة إنقاذ تكشف أسرارًا غامضة عن ماضيها، وخلال رحلتها، ترافق بيللي شخصية طريفة تدعى باكيت، وهو مرجل سحري متحرك يتصرف ككلب وفيّ، ويمكنها حتى ركوبه أثناء التنقل، كما تستعين بالساحر الغريب بيف روجر كرامتشوك، وهو قط سحري بثلاث عيون وصفه المخرجان بأنه يمثل "يودا" بالنسبة لبيللي، ويمتلك جسدًا مرنًا ورأسًا ينفصل عن جسده، ويعيش وسط فوضى من المقتنيات السحرية داخل مقطورة متنقلة.

كشفت الرسومات الفنية أيضًا عن قلعة مستوحاة من أجواء Maleficent، يحرسها خفاش عملاق مقيد بالسلاسل، بالإضافة إلى حيوانات تتحول إلى ساحرات، ومشاهد معارك تتحول فيها الخفافيش إلى شخصيات بشرية، كما لاحظ الحضور أن أظافر بيللي الزرقاء المزينة بالنجوم والأهلة تستوحي تصميمها من قبعة الساحر الشهيرة في فيلم Fantasia، وأكد المخرجان أن جوهر الفيلم لا يتمثل في السحر فحسب، بل في العلاقة بين الأم وابنتها، إذ ترتبط قوة بيللي الكاملة بأسرار تخفيها والدتها عن ماضيها، وسيتعين عليهما مواجهة تلك الأسرار معًا لإنقاذ عالم الساحرات.

وقالت فاون فيراسونثورن إن الفيلم مستوحى أيضًا من تجربتها الشخصية كابنة وأم، موضحة أن القصة تدعو الجمهور إلى التساؤل عن حياة الآباء قبل أن يصبحوا آباء، وعن أخطائهم وأحلامهم والأسرار التي ساهمت في تشكيل شخصيات أبنائهم.

ويُعد Hexed أول فيلم من ديزني يجعل الساحرة بطلة رئيسية للقصة، مستلهمًا أجواء التسعينيات التي اشتهرت بأعمال مثلHocus Pocus وSabrina the Teenage Witch، ولكن بروح ورسوم ديزني المعاصرة، ويشارك في إخراج الفيلم أيضًا جوزي ترينيداد، بينما يتولى الإنتاج الحائزان على جائزة الأوسكار روي كونلي وإيفيت ميرينو ، مع تصميم الإنتاج للفنانة لورلاي بوفيه، ويوزع الفيلم في مصر United Motion Pictures حيث تأمل ديزني أن يكون أحد أبرز أفلامها خلال موسم الخريف المقبل.