لأول مرة.. كندة علوش ترد على شائعات انفصالها عن عمرو يوسف

استضاف الإعلامي بلال العربي النجمة كندة علوش، في حلقة جديدة بالموسم الثاني من برنامج ON THE ROAD، والمذاع عبر شاشة قناة روتانا سينما روتانا موسيقي وLBC.

وكشفت كندة علوش خلال حلقتها فى برنامج ON THE ROAD مع الإعلامي بلال العربي، أنها تعتبر نفسها فنانة part-time، لأنها تضع أولويات فى حياتها لبيتها وأولادها وبعد ذلك التمثيل، لافتة إلى أنها فى الفترة الأخيرة أصحبت الأمومة والزواج مهمة أساسية في يومها، مشددة على أنها وقت التمثيل تقدم قصاري جهدها في الدور الذي تقدمه، قائلة :" لما بيجي وقت الـ part-time بحط روحي في المشروع اللى بعمله ولازم مخي يكون حاضر بقوة معي ومن قلبي وروحي وبذاكر جيدا وأحترم الأشخاص معي في المشروع".

وردا على سؤال الإعلامي بلال العربي عن كيفية جذبها للأدوار الجيدة التي تقديمها للجمهور في ظل انشغالها بحياتها الشخصية والزوجية، أوضحت كندة علوش أنها تؤمن بقدراتها الفنية والتمثيلية التى تجعل المحيطين بها من مخرجين أو منتجين أو زملائها يرشحونها للادوار الفنية، لافتة إلي أن ظهورها المتكرر في الفعاليات الفنية أو الريد كاربت لن يلفت لها الانظار كممثلة جيدة، قائلة :"أنا ما بحس إذا مشيت كتير علي الريد كاربت فيه منتجين هياخدوني".

كندة علوش والشائعات

واستطرت كندة علوش في لقائها مع الإعلامي بلال العربي ببرنامج ON THE ROAD، أنها لا تعلم التصوير جيدا على الريد كاربت أمام عدسات المصورين وتكتفي بوضع مجهودها فى اختيار الميك اب والفستان وتفاصيل اللوك، معربة عن سعادتها بمشاركتها الاخيرة فى فعاليات مهرجان JOY AWARD، بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلي انها كانت المرة الأولي لها التي تحضر بها الفعاليات وكان زوجها الفنان عمرو يوسف هو من يحضرها بشكل دوري منذ الدورة الاولي، مما أثار الشائعات عبر السوشيال ميديا عن انفصالهما، ولكنها كانت تتجاهل الرد عليها.

يذكر أن برنامج On The Road يتميز البرنامج بتجربته المميزة والجديدة لاجراء اللقاءات الفنية داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها ضيف الحلقة فى حالة ود وأقرب لحديث الأصدقاء، وتصدر الموسم الثاني من البرنامج مؤشر محرك البحث جوجل ومتصات التواصل الاجتماعي حيث تفاعل الجمهور مع ضيوف حلقات الموسم الجديد من بينهم هند صبري، ظافر العابدين، ياسمينا العبد، ميرنا جميل، حيث يكشف البرنامج عن اسرار وكواليس وجوانب خفية لأول مرة.