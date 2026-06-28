القومي للترجمة يشارك بقرابة 200 عنوان في معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي في فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من الثلاثاء 7 يوليو، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى نشر المعرفة وتعزيز الوصول إلى الكتاب، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.

ويشارك المركز بقائمة تضم ما يقرب من 200 عنوان في مختلف مجالات المعرفة، مواصلًا رسالته في إتاحة أبرز الأعمال المترجمة للقارئ المصري والعربي، ومقدمًا باقة متنوعة من أحدث وأهم إصداراته التي تلبي اهتمامات القراء على اختلافها.

وتضم قائمة الإصدارات المشاركة عددًا من العناوين المتميزة، من بينها: "أنثروبولوجيا الطعام والجسد"، و"قاموس عاشق لمصر"، و"كيف خسرت إسرائيل"، و"دراسات عن المماليك في مصر"، و"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، و"سياسات جنوب أفريقيا"، و"علوم مصر القديمة"، و"مصر في أواخر العصور القديمة"، و"مكتبة الإسكندرية.. فك طلاسم اللغز"، و"علم النفس العصبي الاجتماعي"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"أفول إمبراطورية الغرب"، و"حملة إبراهيم باشا على الشام"، و"قصور مصر المنسية"، و"صورة المجتمع المصري"، إلى جانب عشرات الإصدارات الأخرى التي تثري مكتبة القارئ وتفتح أمامه آفاقًا جديدة للمعرفة.

ويمكن لزوار المعرض الاطلاع على القائمة الكاملة لإصدارات المركز المشاركة في الدورة الحادية والعشرين من خلال مسح رمز (QR Code) المرفق على البوستر، تمهيدًا لاختيار عناوينهم المفضلة قبل زيارة جناح المركز.