فكر وإبداع وتدريب واحتفاء بالكتاب.. القومي للترجمة يطلق برنامجه الثقافي لشهر يوليو

يواصل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي أداء رسالته التنويرية من خلال برنامج ثقافي وفكري وتدريبي حافل خلال شهر يوليو ٢٠٢٦، يضم سلسلة متنوعة من الندوات والورش المتخصصة وحفلات التوقيع والمناقشة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى، بما يعكس مكانة الترجمة كأحد أهم أدوات القوة الناعمة المصرية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة جيهان زكي الهادفة إلى ترسيخ دور المعرفة في بناء الوعي، وتعزيز جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

ويستهل المركز أنشطته بالمشاركة في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب خلال الفترة من ٦ إلى ٢٠ يوليو بمكتبة الإسكندرية، مقدمًا لجمهور القراء مجموعة من إصداراته المتميزة في مختلف مجالات المعرفة.

وفي إطار التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية، ينظم المركز يوم الثلاثاء ٧ يوليو ندوة بعنوان "الإسكندرية بلغات العالم"، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويشهد يوم الخميس ٩ يوليو إقامة حفل توقيع ومناقشة كتاب "مغامرة المنهج" بحضور مترجم الكتاب الدكتور أيمن عبد الهادي، ويدير اللقاء الدكتور ياسر عبد العزيز، وذلك في السادسة مساءً بقاعة مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

كما يشارك المركز يوم الأحد ١٢ يوليو في الاحتفال بمرور ١٧٥ عامًا على إنشاء السكك الحديدية المصرية، من خلال مناقشة كتاب "تاريخ سكك حديد مصر" بحضور مترجم الكتاب الدكتور حسن نصر الدين، ويشارك في المناقشة كل من الدكتور محمد صبري الدالي والدكتور السيد فليفل، وذلك بقاعة كبار الزوار بمحطة مصر.

وفي لفتة وفاء لأحد رموز الترجمة والثقافة، يقيم المركز يوم الثلاثاء ١٤ يوليو حفل تأبين وتكريم للراحل الدكتور خالد بكري، يتضمن مناقشة كتاب "يوم سعيد" من ترجمته، وذلك في السادسة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز بدار الأوبرا المصرية.

ويواصل المركز جهوده في دعم وتأهيل المترجمين من خلال ورشة تدريبية بعنوان "التدريب على الترجمة الشفهية بين تنمية المهارات واستخدام التكنولوجيا"، يقدمها الدكتور هشام المالكي يوم الأربعاء ١٥ يوليو في الثانية عشرة ظهرًا بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتواصل الفعاليات الفكرية يوم الثلاثاء ٢١ يوليو مع انعقاد الصالون الثقافي الثامن تحت عنوان "الترجمة في عصر اقتصاد المعرفة"، وذلك في السادسة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز بدار الأوبرا المصرية.

أما يوم الثلاثاء ٢٨ يوليو، فينظم المركز ورشة تدريبية بعنوان "الترجمة عن اللغة الألمانية باستخدام الذكاء الاصطناعي: المخاطر والتحديات"، يقدمها الدكتور ضياء النجار في الثالثة عصرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز بدار الأوبرا المصرية.

ويختتم المركز برنامجه الشهري يوم الخميس ٣٠ يوليو بحفل توقيع ومناقشة كتاب "حكايات من بيسكارا"، بحضور مترجمي الكتاب الدكتور حسين محمود والدكتورة نجلاء والي، وذلك في السادسة مساءً بقاعة مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.