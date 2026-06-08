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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سياسات جنوب أفريقيا.. حكاية شعب انتصر على الفصل العنصري ضمن إصدارات القومي للترجمة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال الشرقاوي

يواصل المركز القومي للترجمة تسليط الضوء على الإصدارات التي تفتح للقارئ العربي نوافذ واسعة لفهم تجارب الشعوب وتحولاتها التاريخية، ومن بين هذه الأعمال المهمة كتاب "سياسات جنوب إفريقيا" من تأليف الباحثة هيثر ديجان، وترجمة الدكتور فرج عبد الفتاح فرج، والذي يقدم قراءة معمقة لمسيرة واحدة من أكثر التجارب السياسية والاجتماعية ثراءً وتعقيدًا في القارة الأفريقية.

يستعرض الكتاب المراحل التاريخية والسياسية التي مرت بها جنوب إفريقيا، بداية من الحقبة الاستعمارية وما شهدته من تحولات عميقة، وصولًا إلى سنوات التمييز العنصري التي تركت آثارًا ممتدة على المجتمع الجنوب إفريقي، ثم مرحلة ما بعد سقوط هذا النظام وما صاحبها من إعادة تشكيل للدولة والمجتمع.

كما يتناول تطور سياسة الفصل العنصري وآليات ترسيخها عبر العقود، وتأثيراتها المتعددة على السكان الأصليين، فضلًا عن استعراض نضالات السود الطويلة من أجل الحرية والمساواة والعدالة، والدور التاريخي الذي اضطلعت به شخصيات بارزة، وفي مقدمتها نيلسون مانديلا، في مواجهة هذه السياسة وإنهاء أحد أكثر النظم العنصرية إثارة للجدل في التاريخ الحديث.

ولا يقتصر الكتاب على تتبع الماضي، بل يمتد إلى رصد التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد بعد عام 1994، مع تأسيس نظام ديمقراطي جديد سعى إلى تجاوز إرث الانقسام والتمييز، كما يناقش التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت الدولة خلال هذه المرحلة، وجهود إعادة البناء وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

ويقدم الكتاب كذلك رؤى تحليلية معمقة حول الانتخابات الديمقراطية وتجارب تداول السلطة، ومساعي التغيير الاجتماعي التي شهدتها جنوب إفريقيا خلال العقود الأخيرة، فضلًا عن التحديات الراهنة التي ما تزال تواجهها. وتستند هذه الرؤى إلى بيانات كمية ونوعية تتيح للقارئ فهمًا أكثر شمولًا وتعقيدًا للواقع الجنوب إفريقي، وتكشف عن التداخل بين السياسة والتاريخ والاقتصاد في تشكيل حاضر البلاد ومستقبلها.

يُعد "سياسات جنوب أفريقيا" مرجعًا مهمًا لكل قارئ مهتم بالشأن الأفريقي، وبالتجارب الإنسانية التي استطاعت أن تحول معاناة الماضي إلى مشروع للمستقبل، وأن تجعل من النضال من أجل الحرية نقطة انطلاق نحو بناء دولة أكثر عدالة وانفتاحًا.

المركز القومي للترجمة تجارب الشعوب سياسات جنوب إفريقيا تأليف الباحثة هيثر ديجان فرج عبد الفتاح فرج

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