قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدرعية يخطف صفقة مدوية من الأهلي .. اتفاق مع نجم إيفرتون السابق
فرصة جديدة للمستبعدين من التموين | إعادة الدعم للمستحقين بعد فحص التظلمات
"إحنا دكاترة بهايم" تثير ضجة داخل عمومية اتحاد المهن الطبية
جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رغم التحذيرات بعد نزول البحر .. البحث عن غريقين بشاطئ بورسعيد وسط ارتفاع الأمواج وشدة التيارات
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
بدعوة من ترامب.. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي
إنجاز صحي تاريخي.. مصر تسجل انخفاضا رسميا في معدلات الإصابة والوفيات بالسرطان
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
رونالدو على رأس القائمة.. التشكيلة الأكثر خيبة للآمال في كأس العالم 2026
أنت مين؟| خالد الغندور يوجه رسالة للجماهير: أنا الزمالك بطل الدوري رغم كل الأزمات
قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحريات الأمن تكشف ملابسات سقوط الطفلة كارما في نيل القناطر الخيرية خلال لهوها بجوار والدها

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، أن الطفلة "كارما. م"، البالغة من العمر نحو 5 سنوات، سقطت في مياه نهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية خلال لهوها بجوار والدها الذي كان يصطاد الأسماك، بعدما جرفها التيار واختفت أسفل مياه النيل بمنطقة الكوبري الجديد بالقناطر الخيرية.


وأوضحت التحريات الأولية أن الواقعة لا توجد بها شبهة جنائية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع الأهالي، أعمال البحث والتمشيط في محيط موقع الحادث، أملًا في العثور على جثمان الطفلة وانتشاله.

وشهد موقع الحادث تجمعًا كبيرًا من الأهالي الذين شارك عدد منهم في عمليات البحث منذ اللحظات الأولى، وسط حالة من الحزن والقلق، بينما سيطرت حالة من الانهيار على أسرة الطفلة، خاصة والدتها التي دخلت في نوبة بكاء شديدة انتظارًا للعثور على جثمان ابنتها.

وكانت قوات الإنقاذ النهري انتقلت إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وبدأت أعمال البحث داخل المياه، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مياه نهر النيل القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

الدكتور ربيع الغفير

خطيب الجامع الأزهر: يحذر من الخطابات السلبية التي تهدد استقرار الأسرة

اختبارات القدرات

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر.. اعرف كيفية التسجيل فيها خطوة بخطوة

خطيب المسجد النبوي

الأبناء نعمة وبشارة فرح.. خطيب المسجد النبوي: صلاحهم يتحقق بـ 3 أعمال

بالصور

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد