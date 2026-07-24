تحريات الأمن تكشف ملابسات سقوط الطفلة كارما في نيل القناطر الخيرية خلال لهوها بجوار والدها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، أن الطفلة "كارما. م"، البالغة من العمر نحو 5 سنوات، سقطت في مياه نهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية خلال لهوها بجوار والدها الذي كان يصطاد الأسماك، بعدما جرفها التيار واختفت أسفل مياه النيل بمنطقة الكوبري الجديد بالقناطر الخيرية.



وأوضحت التحريات الأولية أن الواقعة لا توجد بها شبهة جنائية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع الأهالي، أعمال البحث والتمشيط في محيط موقع الحادث، أملًا في العثور على جثمان الطفلة وانتشاله.

وشهد موقع الحادث تجمعًا كبيرًا من الأهالي الذين شارك عدد منهم في عمليات البحث منذ اللحظات الأولى، وسط حالة من الحزن والقلق، بينما سيطرت حالة من الانهيار على أسرة الطفلة، خاصة والدتها التي دخلت في نوبة بكاء شديدة انتظارًا للعثور على جثمان ابنتها.

وكانت قوات الإنقاذ النهري انتقلت إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وبدأت أعمال البحث داخل المياه، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.