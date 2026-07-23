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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تُحبط إعادة تدوير طن أغذية منتهية الصلاحية

مواد غذائية
مواد غذائية
إبراهيم الهواري

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في إحباط محاولة لإعادة تدوير وطرح ما يقارب طنًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بالأسواق، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها فرق مراقبة الأغذية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسؤول عن المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبمتابعة الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المواطنين.
واستهدفت الحملة أحد مخازن المواد الغذائية التي تمارس نشاطها دون ترخيص، ونُفذت بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية، والأستاذ محمود صابر، مراقب الأغذية بالمديرية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، بلغت نحو طن كامل، كانت مُعدة لإعادة تداولها بالأسواق، في مخالفة جسيمة تُشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.

كما حررت اللجنة محضرًا لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية، ومحاضر أخرى للعاملين لتداولهم الأغذية دون حمل شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، وأوصت بغلق المخزن لمزاولته النشاط دون ترخيص واحتوائه على أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تُخالف الاشتراطات الصحية أو تُعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكدًا أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتيان على رأس أولويات المديرية.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشئون الصحية بالقليوبية الشؤون الصحية بالقليوبية المنتجات الغذائية

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