بين الجينات والمخ.. القومي للترجمة يعيد تسليط الضوء على كتاب بيولوجيا السلوك الإجرامي

في إطار اهتمامه بتقديم أكثر الإصدارات الفكرية والعلمية التي تواكب تطورات المعرفة الإنسانية، يذكر المركز القومي للترجمة بصدور الترجمة العربية لكتاب "بيولوجيا السلوك الإجرامي.. تفاعل الجينات والمخ والثقافة"، تأليف العالمان أنتوني وولش، وجوناثان دي بولن، وترجمة الدكتور أحمد موسى.

يأخذ الكتاب القارئ إلى منطقة شديدة الحساسية والتعقيد؛ حيث تتقاطع البيولوجيا مع علم النفس، ويلتقي علم الأعصاب بعلم الاجتماع، في محاولة جادة لفهم السلوك الإجرامي بعيدًا عن التفسيرات التقليدية الأحادية. فلا يكتفي المؤلفان بطرح نظري منفصل، بل يقدمان رؤية بيولوجية عصبية اجتماعية متكاملة، تسعى إلى تفسير الجريمة بوصفها نتاجًا لتفاعل معقد بين الجينات، وبنية المخ، والعوامل الثقافية والاجتماعية المحيطة بالفرد.

ويتميّز الكتاب بأسلوب علمي مبسّط يبتعد عن التعقيد الأكاديمي، مع حرص واضح على تقديم المفاهيم الوراثية والعصبية بصورة تساعد القارئ على الإحاطة بالقضايا المرتبطة بالسلوك الإجرامي وتطبيقاته المختلفة. كما يقدّم عرضًا حديثًا وموسعًا للدوائر العصبية بالمخ وعلاقتها بأنماط السلوك الإجرامي، إلى جانب رصد معمّق لعدد من السمات والزملات السلوكية المرتبطة بالجريمة، من بينها الذكاء، والجندر، ومنحنى الجريمة عبر المراحل العمرية، واضطراب "قصور الانتباه وفرط الحركة"، والفصام، والسيكوباتية، والعنف، وتعاطي المواد الإدمانية.

ويعد هذا الإصدار مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بمجالات علم النفس والاجتماع والوراثة وعلوم الأعصاب، فضلًا عن العاملين في ميدان علم الجريمة، كما يفتح أبوابه للقارئ غير المتخصص الراغب في الاقتراب من أحد أكثر الأسئلة الإنسانية إرباكًا: لماذا يرتكب الإنسان الجريمة؟