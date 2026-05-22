قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
احذر التصوير خلال الحج.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس | أخبار توك شو
بعد تثبيت الفائدة.. الذهب يتراجع 15 جنيها بأول التعاملات المسائية
نشرة المرأة والمنوعات | خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف.. طرق فعالة للوقاية من دهون الكبد
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين الجينات والمخ.. القومي للترجمة يعيد تسليط الضوء على كتاب بيولوجيا السلوك الإجرامي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال الشرقاوي

في إطار اهتمامه بتقديم أكثر الإصدارات الفكرية والعلمية التي تواكب تطورات المعرفة الإنسانية، يذكر المركز القومي للترجمة بصدور الترجمة العربية لكتاب "بيولوجيا السلوك الإجرامي.. تفاعل الجينات والمخ والثقافة"، تأليف العالمان أنتوني وولش، وجوناثان دي بولن، وترجمة الدكتور أحمد موسى.

يأخذ الكتاب القارئ إلى منطقة شديدة الحساسية والتعقيد؛ حيث تتقاطع البيولوجيا مع علم النفس، ويلتقي علم الأعصاب بعلم الاجتماع، في محاولة جادة لفهم السلوك الإجرامي بعيدًا عن التفسيرات التقليدية الأحادية. فلا يكتفي المؤلفان بطرح نظري منفصل، بل يقدمان رؤية بيولوجية عصبية اجتماعية متكاملة، تسعى إلى تفسير الجريمة بوصفها نتاجًا لتفاعل معقد بين الجينات، وبنية المخ، والعوامل الثقافية والاجتماعية المحيطة بالفرد.

ويتميّز الكتاب بأسلوب علمي مبسّط يبتعد عن التعقيد الأكاديمي، مع حرص واضح على تقديم المفاهيم الوراثية والعصبية بصورة تساعد القارئ على الإحاطة بالقضايا المرتبطة بالسلوك الإجرامي وتطبيقاته المختلفة. كما يقدّم عرضًا حديثًا وموسعًا للدوائر العصبية بالمخ وعلاقتها بأنماط السلوك الإجرامي، إلى جانب رصد معمّق لعدد من السمات والزملات السلوكية المرتبطة بالجريمة، من بينها الذكاء، والجندر، ومنحنى الجريمة عبر المراحل العمرية، واضطراب "قصور الانتباه وفرط الحركة"، والفصام، والسيكوباتية، والعنف، وتعاطي المواد الإدمانية.

ويعد هذا الإصدار مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بمجالات علم النفس والاجتماع والوراثة وعلوم الأعصاب، فضلًا عن العاملين في ميدان علم الجريمة، كما يفتح أبوابه للقارئ غير المتخصص الراغب في الاقتراب من أحد أكثر الأسئلة الإنسانية إرباكًا: لماذا يرتكب الإنسان الجريمة؟

الإصدارات الفكرية المركز القومي للترجمة بيولوجيا السلوك الإجرامي الدكتور أحمد موسى الحساسية والتعقيد السلوك الإجرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

الطقس

طقس عيد الأضحي.. جو مثالي للفسح والخروجات

المعهد القومي للأمراض

المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يحصل على الاعتماد المشروط المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم

مصر للطيران

بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة الرحلات المباشرة إلى الكويت

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد