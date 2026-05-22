غرامة وإيقاف.. رابطة الأندية تفرض عقوبات على ثنائي الأهلي والزمالك

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف محمد إبراهيم حسن حسن، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف صديق أوجولا، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة بيراميدز وسموحة :

إيقاف أحمد عاطف السيد محمد، لاعب فريق بيراميدز ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف حسام أشرف محمود العجمي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة المصري والأهلي :

إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.