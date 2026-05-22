سلة الأهلي تواجه فالي داكار في ربع نهائي بطولة إفريقيا BAL

يستعد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لخوض أولى مواجهاته في الدور النهائي من بطولة إفريقيا BAL ، والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 22 حتى 30 مايو الجاري.

ويواجه الأهلي مساء اليوم الجمعة فريق فالي داكار السنغالي، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية، في مواجهة يسعى خلالها ممثل الكرة المصرية لمواصلة مشواره نحو اللقب الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وفالي داكار مع المتأهل من مواجهة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي المغربي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في النهائيات كلًا من: إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، نوني أوموت، يوسف الغايش، عمرو زهران، وبيبو زهران.

وكان الأهلي قد قدم مشوارًا قويًا خلال التصفيات المؤهلة للنهائيات، حيث استهل مشواره بخسارة صعبة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويحقق أربعة انتصارات متتالية.

ونجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصحراء، برصيد أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.