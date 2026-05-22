رياضة

قبل مباراة الوداع.. محمد صلاح يتصدر تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد

حمزة شعيب

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة ليفربول أمام برينتفورد، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا استثنائيًا للنجم المصري .

ويدخل محمد صلاح المواجهة متصدرًا قائمة هدافي مباريات ليفربول وبرينتفورد عبر التاريخ برصيد 7 أهداف، ليواصل كتابة أرقامه القياسية بقميص الريدز، في المباراة التي ستكون الأخيرة له مع الفريق بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات داخل النادي الإنجليزي.

وشهدت رحلة صلاح مع ليفربول نجاحات كبيرة، بعدما أصبح أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث، بفضل مساهماته الحاسمة في حصد العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب تحقيقه أرقامًا مميزة في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

كما تمثل المباراة الظهور الأخير أيضًا للمدافع الأسكتلندي أندي روبرتسون بقميص ليفربول، بعد سنوات طويلة قضاها ضمن صفوف الفريق.

وفي السياق ذاته، أعلن نادي ليفربول تنظيم برنامج تكريم خاص لمحمد صلاح وأندي روبرتسون خلال مواجهة برينتفورد، تقديرًا لما قدماه للنادي طوال السنوات الماضية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن جماهير ملعب «أنفيلد» ستشارك في مراسم الوداع من خلال رفع لافتات خاصة داخل المدرجات، فيما تتولى جماهير مدرج «الكوب» قيادة تكريم محمد صلاح، بينما يحظى أندي روبرتسون بتحية خاصة من جماهير مدرج السير كيني دالجليش.

وأكد ليفربول أن الثنائي يُعد من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البطولات أو الاستقرار الفني والمنافسة المستمرة على الألقاب.

