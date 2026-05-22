جاب الشيبي بـ 6 مليون جنيه.. عمرو جمال يشيد بمدير تعاقدات بيراميدز

أشاد عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق، بمدير التعاقدات بنادي بيراميدز.

وقال عمرو جمال عبر تصريحات تلفزيونية: "لو أنا مسؤول هروح أجيب عمرو بسيوني النادي الأهلي، عين خبيرة وقطعة ناقصة في القلعة الحمراء".

وتابع: " (بسيوني) جاب الشيبى لبيراميدز بـ 6 مليون جنيه! وجاب بلاتى توريه فري وماييلي بسعر رخيص".

ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في موسم 2026-2027، بعدما أنهى مشواره في الدوري المصري الممتاز بالمركز الثالث ضمن مرحلة التتويج، ليضمن المشاركة القارية في البطولة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.