الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«بحوث الصحراء» يواصل تنفيذ خزانات وجابيات مياه لدعم التنمية بمطروح
شيماء مجدي

تتواصل أعمال إنشاء الخزانات والجابيات بالمجتمع الخامس بمركز النجيلة، ضمن خطة موسعة تستهدف تحسين البنية التحتية المائية ودعم التجمعات البدوية بمحافظة مطروح، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب والزراعة بالمناطق الصحراوية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

 تعزيز استدامة الموارد المائية 

وأوضح مسؤولو مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ خزان مياه بسعة 100 متر مكعب لصالح عائلة حنيش، إلى جانب إنشاء جابية شرب بسعة 120 مترًا مكعبًا، وذلك ضمن مشروعات تستهدف تعزيز استدامة الموارد المائية وتوفير مصدر آمن ومستقر لمياه الشرب والاستخدامات الزراعية، خاصة بالمناطق التي تعاني من الطبيعة الصحراوية وندرة الموارد، لافتين إلى تنفيذ ما يقرب من 450 خزانًا وجابية، بخلاف آبار الشرب، بمختلف مراكز المحافظة.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بتنفيذ هذه المشروعات الحيوية، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في حياتهم اليومية، وتسهم في تقليل معاناة الحصول على المياه، فضلًا عن دعم خطط التوسع الزراعي وتحسين مستوى المعيشة داخل التجمعات السكنية البعيدة.

وأكد عدد من أهالي المنطقة أن هذه المشروعات تأتي استجابة حقيقية لاحتياجاتهم، مشيدين بجهود الجهات التنفيذية التي تتابع الأعمال على أرض الواقع وتعمل على سرعة الإنجاز وفق أعلى المواصفات الفنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.

خطة شاملة لتنمية التجمعات الصحراوية بمحافظة مطروح

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتنمية التجمعات الصحراوية بمحافظة مطروح، تشمل إنشاء خزانات مياه وجابيات بعدة مناطق، بهدف دعم الاستقرار السكاني وتوفير بيئة مناسبة للتنمية الزراعية والحيوانية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تنمية الصحراء وتحقيق الأمن المائي للمواطنين.

