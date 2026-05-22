الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد قرار تثبيت الفائدة.. 6835 جنيها آخر سعر لعيار 21 اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أشهر أعيرة الذهب استقرارا مع بدء تعاملات ليوم الجمعة 22-5-2026، بعد حالة من الهدوء شهدت الأسواق منذ مساء أمس.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 

وبلغ آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6835 جنيها للشراء و 6785 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب يستقر

وتنفست الأسواق المحلية الصعداء عقب اعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة ليصعد سعر الجرام في الأسواق أمس.

صعود جديد

وارتفع سعر جرام الذهب مساء الخميس قبل انتهاء التعاملات بمقدار 35 جنيها علي الأقل وسط حالة من الترقب مع بدء التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6835 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7811 جنيها للشراء و 7754 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6835 جنيها للشراء و 6785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5858 جنيها للشراء و 5815 جنيها للبيع.

سعر الذهب الان

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 54.68 ألف جنيه للشراء و 54.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4556 دولار للشراء و 4555 دولار للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب موجة ارتفاع مؤقتة سجلتها الأسواق العالمية ، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وفقًا لتحليل فني صادر عن منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

عكست التداولات حالة من التشتت الواضح بين المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب مستجدات الملف الإيراني وتأثيره على الأسواق العالمية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 14% من قيمته، إذ يميل المعدن الذي لا يدر عائدًا إلى التراجع عندما ترتفع توقعات أسعار الفائدة والعوائد على الأصول المنافسة.

وأشارت تعاملات السوق المحلي  إلى أن تجار الذهب والصاغة يتعاملون بحذر مع الاتجاه الهابط الحالي، في ظل ترقب لتأكيد استمرار التراجع العالمي.

كما أن فترات التقلبات الحادة غالبًا ما تخفي فرصًا استثمارية جيدة على المدى الطويل، خاصة في العملات الذهبية والمشغولات ذات الطابع الاستثماري.

