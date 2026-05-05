هبوط أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم

استهل الذهب تعاملاته المسائية بتراجع بقيمة 25 جنيها في الجرام الواحد، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن نحو 6900 جنيها مقابل6925 جنيها للبيع سعر المستهل.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7885جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6900 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6850 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5915 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5870 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4600 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4565 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55,200 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.800 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 2465275 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 243495 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.77 جنيه مقابل 53.72 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4564.9 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.