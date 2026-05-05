الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ487 درهما

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، وذلك ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الثلاثاء بدون مصنعة 

سجل سعر  الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 548.50 درهم إماراتي.

وصل سعر الذهب عيار 22  اليوم الثلاثاء إلى 507.75 درهم إماراتي.

وبلغ سعر الذهب عيار  21  اليوم الثلاثاء نحو 487 درهما إماراتيا.

سجل سعر الذهب عيار 18  اليوم الثلاثاء نحو  417.25 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الثلاثاء  لـ الأوقية بلغت 17293.50درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3948 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4544 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

