7 دراهم ...هبوط حاد لسعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات، بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 دراهم في الجرام الواحد بالتزامن مع قرر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بتثبيت سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء بدون مصنعة

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 544.75 درهم إماراتي.

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء إلى 504.50 درهم إماراتي.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء نحو 483.50 درهم إماراتي.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 414.50درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الأوقية بلغت 16943.75درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3868 دراهم إماراتية.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4533 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.