اقتصاد

7 دراهم ...هبوط حاد لسعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

علياء فوزى

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات، بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 دراهم في الجرام الواحد بالتزامن مع قرر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بتثبيت سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الاربعاء بدون مصنعة 

سجل سعر  الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 544.75 درهم إماراتي.

وصل سعر الذهب عيار 22  اليوم الأربعاء إلى 504.50 درهم إماراتي.

وبلغ سعر الذهب عيار  21  اليوم الأربعاء نحو 483.50 درهم إماراتي.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو  414.50درهم إماراتي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار أوقية الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الأربعاء  لـ الأوقية بلغت 16943.75درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3868 دراهم إماراتية.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4533 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء صفر.. تمويل جديد يُتيح للمواطنين تركيب ألواح شمسية بأقساط مريحة وبدون مقدم

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

خيري بشارة

خيري بشارة: أعد بتقديم دورة لصناعة أفلام بالموبايل في الإسكندرية| خاص

محمد جمعة و أبطال فيلم سنووايت في ندوة خاصة في المركز الكاثوليكي

محمد جمعة وأبطال فيلم سنووايت في ندوة خاصة في المركز الكاثوليكي

رنا سماحة مع سيرا إبراهيم

رنا سماحة: لا أقبل الحياد في الصداقة.. وأهلي ملجئي الأول

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

