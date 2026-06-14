شوط أول سلبي بين هولندا واليابان بكأس العالم

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي هولندا واليابان بالتعادل السلبي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والمقامة حاليًا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وشهد الشوط الأول فرص متبادلة بين المنتخبين ولكن تألق حراس المرمى حال دون تسجيل أهداف.

تشكيل المنتخبين

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تشكيل الطواحين أمام اليابان، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والمقامة حاليًا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وانطلقت مباراة هولندا واليابان اليوم الأحد، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستقبل ملعب «إيه تي آند تي»، مباراة هولندا ضد اليابان ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة السادسة، بـ مباريات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب هولندا أمام اليابان في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس- فان هيكي- فيرجيل فان دايك- ميكي فان دي فين.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ- تيجاني ريندرز- فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: سوميرفيل- دونيل مالين- كودي جاكبو.

تشكيل منتخب اليابان ضد هولندا

حراسة المرمى: سوزوكي.

خط الدفاع: واتانابي- تانيجوتشي- إيتو.

خط الوسط: دوان- كامادا- سانو- ناكامورا- كوبو- مايدا.

خط الهجوم: أويدا