الليلة.. منتخب هولندا في اختبار قوي أمام اليابان بكأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد، في الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب هولندا ومنتخب اليابان، على ملعب “إيه تي آند تي” بمدينة أرلينغتون الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط.

تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في مستهل مشوارهما بالمونديال، وسط طموحات متقاربة ببلوغ الأدوار الإقصائية، ما يجعل الصراع على النقاط الثلاث في غاية القوة منذ الدقائق الأولى.

يدخل المنتخب الهولندي اللقاء بطموح فرض شخصيته مبكرًا، باعتباره أحد المنتخبات الأوروبية المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة، معتمدًا على خبرات لاعبيه وقدرته على السيطرة والاستحواذ وتنظيم اللعب داخل الملعب.

في المقابل، يظهر المنتخب الياباني كأحد أبرز المنتخبات الآسيوية تطورًا في السنوات الأخيرة، بفضل أسلوبه السريع والمنظم، واعتماده على الضغط العالي والانتقال السريع من الدفاع للهجوم، إلى جانب الانضباط التكتيكي الذي يميزه في المواجهات الكبرى.

يدخل المنتخب الهولندي المباراة بقيادة مدربه رونالد كومان وسط رغبة قوية في تحقيق بداية إيجابية تعيد الثقة للجماهير، رغم بعض النتائج المتذبذبة في فترة الإعداد، والتي شملت خسارة أمام الجزائر بهدف دون رد، قبل الفوز على أوزبكستان بنتيجة 2-1.

ورغم ذلك، لا تزال الآمال كبيرة على الجيل الحالي لقيادة الطواحين نحو أداء قوي في البطولة والمنافسة على الأدوار المتقدمة.

أما منتخب اليابان، فيخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، والذين ساهموا في رفع مستوى الفريق ليصبح منافسًا صعبًا في المحافل الدولية.

مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات

تبدو المباراة متكافئة إلى حد كبير، في ظل امتلاك هولندا الأفضلية التاريخية من حيث الخبرة، مقابل تفوق اليابان في السرعة والتنظيم والروح الجماعية.

كما أن نتائج الفريقين في الفترة الأخيرة تعكس تقاربًا واضحًا في المستوى، ما يزيد من صعوبة التكهن بنتيجة اللقاء، ويجعل المواجهة مرشحة لتقديم كرة قدم قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وسبق للمنتخبين أن التقيا وديًا مرتين، فازت هولندا في إحداهما بثلاثية نظيفة، بينما انتهت الأخرى بالتعادل، لتبقى هذه المواجهة أول صدام رسمي بينهما في كأس العالم، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه القمة المرتقبة.