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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. كوت ديفوار في اختبار قوي أمام الإكوادور

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
محمد سمير

يستهل منتخبا كوت ديفوار والإكوادور مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026 فجر اليوم الإثنين، عندما يلتقيان في مواجهة مرتقبة تنطلق في الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في مباراة تُعد من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية نظرًا لتقارب مستوى المنتخبين وطموحاتهما الكبيرة.

يدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بطموحات عالية، بعد فترة من النتائج الإيجابية في التصفيات والمباريات الودية، حيث أظهر الفريق تطورًا واضحًا من الناحية الفنية، معتمدًا على مزيج من العناصر الشابة والخبرة، في محاولة لتقديم ظهور قوي في المونديال.

ويأمل “الأفيال” في استغلال السرعات الهجومية والقدرة على التحول السريع من الدفاع للهجوم، إلى جانب التنظيم الدفاعي الذي ساعد الفريق على تحقيق نتائج مميزة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يخوض منتخب الإكوادور المواجهة بسجل دفاعي قوي جعله من أكثر منتخبات أمريكا الجنوبية استقرارًا خلال السنوات الماضية، معتمداً على الانضباط التكتيكي والسرعات في الخط الأمامي.

ويضم المنتخب الإكوادوري مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم لاعب الوسط مويسيس كايسيدو، الذي يُعد أحد أبرز عناصر الفريق، إلى جانب خط دفاع يتميز بالقوة والصلابة.

مواجهة مبكرة قد تحسم شكل المجموعة

تحمل المباراة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة الخامسة، خاصة في ظل وجود منتخب ألمانيا كأحد أبرز المرشحين للصدارة، ما يجعل الصراع على البطاقة الثانية مفتوحًا بقوة بين كوت ديفوار والإكوادور.

ويأمل كل منتخب في تحقيق انطلاقة قوية تمنحه أفضلية في سباق التأهل إلى الدور التالي، في مجموعة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية منذ الجولة الأولى.

كوت ديفوار الإكوادور كأس العالم كأس العالم 2026 كوت ديفوار والإكوادور

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