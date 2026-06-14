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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس للعالم 2026 | التشكيل الأساسي لمواجهة هولندا واليابان

منتخب هولندا
منتخب هولندا
إسلام مقلد

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تشكيل الطواحين أمام اليابان، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والمقامة حاليًا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المُقبل.

وتنطلق مباراة هولندا واليابان اليوم الأحد، وبالتحديد في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستقبل ملعب «إيه تي آند تي»، مباراة هولندا ضد اليابان ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة السادسة، بـ مباريات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب هولندا أمام اليابان في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس- فان هيكي- فيرجيل فان دايك- ميكي فان دي فين.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ- تيجاني ريندرز- فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: سوميرفيل- دونيل مالين- كودي جاكبو.

تشكيل منتخب اليابان ضد هولندا

حراسة المرمى: سوزوكي.

خط الدفاع: واتانابي- تانيجوتشي- إيتو.

خط الوسط: دوان- كامادا- سانو- ناكامورا- كوبو- مايدا.

خط الهجوم: أويدا

هولندا منتخب هولندا اليابان بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 20 كندا هولندا واليابان

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