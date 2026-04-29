اقتصاد

300 جنيه .. هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب بمستهل التعاملات المسائية

علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب محليا انخفاضا بقيمة تتراوح بين 50 لـ 60 جنيها في الجرام الواحد، بينما عالميا خسر الأوقية منذ بدء التعاملات اليوم نحو 50 دولار.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 320 جنيها ليسجل الآن نحو 54.800 جنيه مقارنة بـ55.120 بداية تعاملات اليوم.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7830 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6850 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6800 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5870 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4565  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4535 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.800 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.400 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 243495 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 241720 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.87 جنيه مقابل 52.94 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4519.7 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

