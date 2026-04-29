انخفاض جديد في أسعار الذهب بالأسواق.. وسعر عيار 21 مفاجأة

يهتم الشارع المصري بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 الأكثر شيوعا، وتتأثر أسعار الذهب بالتوترات الإقليمية والعالمية حيث ترتفع او تنخفض الأسعار بناء على تداعيات التوترات على البورصة العالمية.

تراجع جديد في أسعار الذهب



شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 تراجعًا جديدًا، لتواصل خسائرها الممتدة منذ بداية الأسبوع، وسط هبوط واضح في سعر الجنيه الذهب الذي تصدر المشهد بتراجعات ملحوظة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 55041 جنيهًا، منخفضًا مقارنة ببداية الأسبوع، حيث كان يسجل 56000 جنيه يوم السبت، ليخسر بذلك نحو 959 جنيهًا خلال أيام قليلة، في إشارة واضحة إلى تراجع السوق المحلي بالتوازي مع تحركات الأسعار عالميًا.

وعلى مستوى التحركات اليومية، تراجع الجنيه الذهب أيضًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث فقد نحو 77 جنيهًا بعدما سجل 55118 جنيهاً.

تراجع جماعي في أسعار الذهب اليوم

ولم يقتصر الانخفاض على الجنيه الذهب فقط، بل شمل مختلف الأعيرة، حيث سجل:

سعر الذهب عيار 24 نحو 7863 جنيهًا، مقابل 7874 جنيهًا أمس، بانخفاض 11 جنيهًا.

وسجل عيار 21 نحو 6880 جنيهًا، مقابل 6889 جنيهًا، متراجعًا بنحو 9 جنيهات.

كما بلغ سعر عيار 18 نحو 5897 جنيهًا، مقارنة بـ 5905 جنيهات أمس، بانخفاض 8 جنيهات.

وسجل عيار 14 نحو 4587 جنيهًا، مقابل 4593 جنيهًا، متراجعًا بنحو 6 جنيهات.

خسائر واضحة

وبمقارنة الأسعار ببداية الأسبوع، يتضح حجم التراجع الكبير، حيث فقد عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – نحو 120 جنيهًا، بعدما كان يسجل 7000 جنيه يوم السبت الماضي.

حالة تداول الذهب في الربع الاول من 2026



شهدت سوق الذهب في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعا ملحوظا في وتيرة الطلب، خاصة على المشغولات الذهبية، في ظل الارتفاعات القياسية للأسعار محليا وعالميا، وهو ما دفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى تقليص الشراء أو التحول إلى بدائل استثمارية أكثر سيولة.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر سجل نحو 5.2 طن خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ5.1 طن في الربع الرابع من 2025، إلا أنه لا يزال منخفضا بنسبة 19% على أساس سنوي، في إشارة واضحة إلى تراجع القوة الشرائية تحت ضغط الأسعار.

في المقابل، سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية 5.7 طن خلال نفس الفترة، منخفضا بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق، لكنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن رغم حالة التذبذب.

وأرجعت جولد بيليون هذا التراجع في الطلب المحلي إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الذهب منذ بداية العام، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الدولار كأداة للتحوط، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

وأضافت أن السوق يشهد تحولا نسبيا من الطلب الاستهلاكي إلى الطلب الاستثماري، إلا أن هذا التحول لا يزال محدودا نتيجة الضغوط على السيولة لدى الأفراد.