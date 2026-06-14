قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2026 في الغربية
الأوقاف: صرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد
عبد الغفار: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استثمرت تريليون جنيه في الصحة
القيادة المركزية الأمريكية: إنقاذ 14 بحارا هنديا عالقين في بحر العرب
أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية
الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة
أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور
ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور
"فُوة" الأسيرة خلف جدران النسيان.. متى تفتح اليونسكو أبواب العالمية لثالث مدن الآثار الإسلامية؟
البترول تعلن إضافة 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات
توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الغفار: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استثمرت تريليون جنيه في الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظومة الصحة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نقلة نوعية، مضيفا أن ملف الصحة أولوية للدولة المصرية خلال آخر 13 عاما.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت مفهوماً مختلفاً للصحة منذ عام 2014، حيث تم استثمار ما يقرب من "تريليون جنيه" لتطوير المنظومة الصحية. 

وأوضح أن هذا الإنفاق تركز في 3 مسارات متوازية، أولها “توسيع الخدمات الوقائية والعلاجية” و"تطوير البنية التحتية" و"بناء نظام صحي مستدام من خلال التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي".

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى نجاح المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت عام 2019، في 6 محافظات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وخدمت 5.5 مليون مواطن، بنسبة رضا تجاوزت 95%.

الصحة حسام عبدالغفار التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

شيفروليه كروز موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت.. ومايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

زيادة سرعة الإنترنت

4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد