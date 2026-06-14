عبد الغفار: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استثمرت تريليون جنيه في الصحة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظومة الصحة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نقلة نوعية، مضيفا أن ملف الصحة أولوية للدولة المصرية خلال آخر 13 عاما.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت مفهوماً مختلفاً للصحة منذ عام 2014، حيث تم استثمار ما يقرب من "تريليون جنيه" لتطوير المنظومة الصحية.

وأوضح أن هذا الإنفاق تركز في 3 مسارات متوازية، أولها “توسيع الخدمات الوقائية والعلاجية” و"تطوير البنية التحتية" و"بناء نظام صحي مستدام من خلال التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي".

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى نجاح المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت عام 2019، في 6 محافظات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وخدمت 5.5 مليون مواطن، بنسبة رضا تجاوزت 95%.