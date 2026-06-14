توقيع مذكرة تفاهم بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيمبابوي وهيئة السجون الزيمبابوية

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيمبابوي مذكرة تفاهم مع هيئة السجون الزيمبابوية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الروحية والتنموية والتأهيلية للنزلاء من مختلف الأعمار والفئات.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقديم الرعاية الروحية والبرامج التنموية والتأهيلية للنزلاء، بما يسهم في تنمية قدراتهم ومساندتهم في إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور الأب القس بيشوي رمزي، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيمبابوي، حيث أكدت الاتفاقية أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية في خدمة الإنسان وتعزيز قيم الأمل والإصلاح.

يذكر أن زيمبابوي تقع ضمن إيبارشية ناميبيا وتوابعها التي تضم دول زيمبابوي وناميبيا ومالاوي وبتسوانا، ويرعاها أسقفها نيافة الأنبا چوزيف.