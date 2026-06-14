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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توما يترأس قداس المناولة الاحتفالية وسيامة شمامسة جدد بكنيسة مار جرجس بجهينة

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

ترأس اليوم، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، وسيامة شمامسة جدد، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة.

شارك في الصلاة الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة، حيث منح صاحب النيافة أسرار التنشئة لأحد أبناء الرعية، ثم ترأس الأنبا توما صلاة القداس الإلهي.

وخلال العظة، تأمل الأب المطران في إنجيل الأحد، مركزًا على طلب التلاميذ من الرب يسوع "علمنا أن نصلي"، مؤكدًا أنه أهم طلب يمكن للمؤمن أن يرجوه، متحدثًا عن أساس الصلاة الذي يكمن في الأبوة، مشيرًا إلى أن الله هو أبونا الحنون الذي نستطيع التحدث إليه في أي وقت، مشددًا على روح الأخوة الجماعية في الصلاة، موضحًا أن كافة طلبات الصلاة الربانية تأتي بصيغة الجماعة.

وفي ختام الاحتفال، حرص الأنبا توما على تقديم التهنئة القلبية لأبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وأسرهم، كما وجه نيافته الشكر والتقدير للخدام والخادمات، القائمين على إعدادهم، وتكوينهم الروحي.

وهنأ راعي الإيبارشيّة أيضًا الشمامسة الجدد، متمنيًا لهم خدمة مباركة، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المحتفى بهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

الأنبا توما حبيب الكاثوليك الكنيسة القداس الشمامسة

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