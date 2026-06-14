إيبارشية هولندا تحتفل بمرور 13 عامًا على تأسيسها وتجليس الأنبا أرساني|صور

احتفلت إيبارشية هولندا بالذكرى الثالثة عشرة لتأسيسها وتجليس نيافة الأنبا أرساني أسقفًا عليها، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا بمدينة بوسوم في هولندا، وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وسط حضور شعبي كثيف.

قداسات وترانيم واحتفالات

وعقب صلاة القداس، بدأت فعاليات الاحتفال، حيث ألقى الآباء الكهنة كلمات التهنئة، كما جرى استعراض عدد من الترتيبات الرعوية، وما شهدته الإيبارشية من نمو روحي وخدمي.

وقدمت فرق الكورال من مختلف الفئات العمرية فقرات من الترانيم الروحية والتراثية، فيما قدم خورس الشمامسة مجموعة من الألحان الكنسية.

وشهد الحفل المستشارة ماريهام يوسف، نائبةً عن السفير المصري لدى هولندا، حيث قدمت التهنئة لنيافة الأنبا أرساني بهذه المناسبة، واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية.