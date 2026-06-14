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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية بمصر ويهنئه ببدء خدمته

مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية
مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية
ميرنا رزق

استقبل، مساء أمس، سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية بمصر، وذلك بمقر النيابة الرسولية، بمصر الجديدة، بحضور المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

ضم الوفد الأب زكريا حربي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب أنطونيوس إسكندر، المستشار الأول للرهبنة، والأب باتريك شاديني، المستشار الثاني للرهبنة، والنائب الأسقفي للحياة المكرسة، وعضو مجلس الشورى بالمطرانية اللاتينية بمصر.

وخلال اللقاء، رحّب سيادة المطران بالمجلس الجديد، مقدمًا لهم التهنئة، بمناسبة اختيارهم لهذه المسؤولية الرهبانية، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم، وخدمتهم، وأن تواصل الرهبنة الكرملية دورها الروحي، والرعوي المثمر بمصر، والعالم.

ومن جانبهم، أعرب مجلس الرهبنة الكرملية بمصر عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، حيث قدموا إلى الأب المطران نسخة من كتاب الأعمال الكاملة للقديسة تريزا الأڤيلية، معلمة الكنيسة الجامعة، كما أهدوه أيقونة للسيدة العذراء مريم، في لفتة تعبّر عن عمق الروابط الروحية والتعاون بين الرهبنة الكرملية، والنيابة الرسولية للكنيسة اللاتينية بمصر.

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