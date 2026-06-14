فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب التسجيل وسداد مقدم جدية الحجز لوحدات سكنية مخصصة لفئة متوسطي الدخل بمدينة الغردقة، بمنطقة خلف تقسيم الحجاز (أبو عشرة)، وذلك بنظام أسبقية الحجز.



وأوضح الصندوق أن التقديم متاح للمواطنين الذين لم تشملهم أولوية الحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7" لفئة منخفضي الدخل.

موعد التقديم على شقق الاسكان المتوسط

يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

وأشار إلى أنه في حال رغبة العملاء المخاطبين بالإعلان في التحويل إلى الطرح الجديد لفئة متوسطي الدخل، يمكنهم الاطلاع على كراسة الشروط وتسجيل الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.



مقدم جدية الحجز

وأكد الصندوق أن مقدم جدية الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، ويتم سداده من خلال مكاتب البريد المميكنة خلال فترة التقديم المحددة، مع ضرورة سحب مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق قبل التقدم للحجز الجديد.

