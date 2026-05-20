بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مبادرة غير مسبوقة في سوق السكن المصري، تتمثل في طرح وحدات سكنية للإيجار بدون مقدم ضمن منظومة متكاملة تستهدف توفير شقق إيجار تمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل، في خطوة تختلف جذريًا عن طروحات الإسكان الاجتماعي التقليدية.

وتكشف التفاصيل الأولية عن خطة لطرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية للإيجار كمرحلة أولى، تمهيدًا لبلوغ الهدف الأكبر المتمثل في 100 ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكي، تُعرض بإيجار شهري منتظم مع إمكانية التملك لاحقًا.

ما هو نظام الإيجار التمليكي؟

يُعدّ نظام الإيجار التمليكي نموذجًا سكنيًا يتيح للمواطن استئجار وحدة سكنية بإيجار شهري ثابت، مع منحه حق تملّك الشقة خلال فترة الإيجار إذا تحسّنت ظروفه المالية. 

ويختلف هذا النظام عن الإسكان الاجتماعي التقليدي في كونه لا يشترط دفع مقدم، مما يجعله الخيار الأمثل لمن لا يستطيع توفير دفعة أولى.

وتدرس الدولة حاليًا بديلَين رئيسيَّين: الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع التأكيد على استدامة هذه المشروعات وطرح الوحدات في مواقع متميزة تشمل جميع الخدمات لجذب المواطنين للإقامة في المدن الجديدة.

من هم المستهدفون بشقق الإيجار التمليكي؟

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشقق المطروحة بنظام بدل الإيجار الجديد ستستهدف فئتين أساسيتين:

• محدودو الدخل: الذين يعجزون عن دفع مقدم شقق الإسكان الاجتماعي.

• متوسطو الدخل: بمساحات أكبر، وهم غير الممتلكين لأي وحدة سكنية.

كما ستُمنح الأولوية للشباب المقبلين على الزواج، في إطار حرص الدولة على توفير سكن مناسب للأسر الجديدة.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

حدّدت الجهات المعنية اشتراطات واضحة للاستفادة من منظومة شقق الإيجار التمليكي على النحو الآتي:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

• ألا تقل سنّه عن 21 عامًا.

• ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي وحدة إسكان حكومية.

• ألا يمتلك وحدة سكنية أو منزلًا بأي صورة.

• عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة المطروحة عبر البنوك.

مساحات شقق الإيجار الجديدة

من المتوقع أن تتراوح مساحات شقق الإيجار التمليكي بين 75 و90 مترًا مربعًا، وهي ذات المساحات المعتمدة في وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، لضمان ملاءمة الوحدات لاحتياجات الأسر المصرية.

المدن المرشحة لطرح وحدات الإيجار

تشمل المناطق المدروسة حاليًا لطرح وحدات سكنية للإيجار عدة مدن استراتيجية، هي:

• العاشر من رمضان

• مدينة الأمل

• مدينة العبور

• حلوان

• المعصرة

وتتميّز هذه المدن بموقعها القريب من القاهرة الكبرى، مما يجعلها خيارًا جاذبًا للمواطنين الراغبين في الانتقال للمدن الجديدة دون الابتعاد عن بيئتهم.

خطة الطرح: 100 ألف وحدة على مراحل

تنتهج وزارة الإسكان نهجًا تدريجيًا في تنفيذ هذه المبادرة؛ إذ ستبدأ بطرح 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة تجريبية أولى خلال الفترة المقبلة، على أن تُستكمل منظومة الإيجار التمليكي لتبلغ 100 ألف وحدة سكنية في مراحل لاحقة، بما يُسهم في سد الفجوة الكبيرة في سوق الإيجار الرسمي بمصر.

وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية حكومية أشمل تستهدف تحقيق العدالة السكنية وضمان حصول كل مواطن على سكن لائق، مع تخفيف الأعباء المالية عن الفئات غير القادرة على تدبير مقدم الشراء.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن آليات التقديم وشروطه التفصيلية، تُمثّل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في سياسة الإسكان المصرية، تضع بدل الإيجار الجديد بوصفه بديلًا حقيقيًا وميسورًا عن الملكية الفورية لمن لا يملك القدرة عليها.

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
