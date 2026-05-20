رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الألسن

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية داخل كلية الألسن بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان .

ويأتى ذلك في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026 .

ورافق القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أمين صلاح الدين عميد كلية الألسن، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وسيرها في هدوء وانضباط، مؤكدًا علي أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يسهم في أداء الامتحانات في أجواء مناسبة ومستقرة.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إلى أن جامعة أسوان تحرص على المتابعة اليومية لكافة أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، تنفيذًا لخطة الجامعة في تحقيق الانضباط وتقديم الدعم الكامل للطلاب، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تتابع بشكل مستمر جاهزية اللجان وتوفير التهوية الجيدة والرعاية الطبية وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة العالية باسوان، والعمل علي تطبيق والإجراءات التنظيمية التي تضمن حسن سير الامتحانات.

وأوضح "نصرت" أن كلية الألسن تعد من الكليات المتميزة بالجامعة، لما تضمه من برامج أكاديمية متخصصة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة في اللغات المختلفة، بما يدعم التواصل الثقافي والانفتاح العلمي.



ومن جانبه، أكد الدكتور أمين صلاح الدين، عميد كلية الألسن، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وتستمر حتى يوم السبت 13 يونيو 2026، مع توقف الامتحانات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الامتحانات تُجرى على فترة واحدة يوميًا وسط حالة من الهدوء والتنظيم الكامل.



وأضاف عميد الكلية أن إجمالي عدد طلاب كلية الألسن يبلغ 279 طالبًا وطالبة، موزعين على أقسام اللغة الكورية، واللغة الإسبانية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، مؤكدًا حرص الكلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتذليل أي عقبات قد تواجههم لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر.