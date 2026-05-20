أخبار أسوان: وقف تشغيل العمال فى الفترة الصباحية لارتفاع درجات الحرارة.. وحملات للإزالة.. واجتماعات لتنمية الموارد والتصدّي للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق: 19/5/2025 أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

مع ارتفاع درجات الحرارة.. محافظ أسوان يقرر وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة



فقد أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بوقف تشغيل جميع عمال النظافة الميدانيين بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال ساعات الذروة الصيفية، في خطوة إنسانية تعكس حرص الدولة على حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ، وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءاً حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وإرتفاع درجات الحرارة.

غلق فتحة عشوائية بميدان الزلابية للحد من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية في أسوان



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مديرية الطرق بسرعة التدخل لغلق إحدى الفتحات العشوائية بالجزيرة الوسطى بطريق كسر الحجر بميدان الزلابية ، وذلك بعد تكرار الحوادث المرورية الناتجة عنها ، حفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات المترددة على المنطقة ، وفى ظل التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين.

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29



جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 .

وأسفرت الجهود عن إزالة 889 حالة تعدى بمساحة 227 ألف و863 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 63 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 609 فدان ، وذلك منذ إنطلاق المرحلة فى 2 مايو وحتى الآن.

محافظ أسوان يوجه بتسريع إنجاز الملفات المتراكمة وتحسين الخدمات بإدفو



فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإرتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين .

تعزيز تنمية الموارد الذاتية بأسوان لرفع الإيرادات



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتعظيم الموارد الذاتية وتحقيق الإستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة.

وكلف المحافظ نائبه أسامة رزق داود لعقد إجتماع تنسيقى مع الجهات المعنية لمتابعة آليات تنمية الموارد ورفع كفاءة التحصيل ، وتنفيذ قرارات الدولة المنظمة للمتحصلات المالية وتعظيم الإيرادات المحلية .

محافظ أسوان يشدد على تكثيف الجهود بملفات التقنين واسترداد أراضى الدولة والمتغيرات المكانية



كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نائبه أسامة رزق داود بالمشاركة فى الإجتماع الدورى الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حقوق الدولة والتصدى الحاسم للتعديات والبناء المخالف.