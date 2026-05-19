غلق فتحة عشوائية بميدان الزلابية للحد من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية في أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مديرية الطرق بسرعة التدخل لغلق إحدى الفتحات العشوائية بالجزيرة الوسطى بطريق كسر الحجر بميدان الزلابية ، وذلك بعد تكرار الحوادث المرورية الناتجة عنها ، حفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات المترددة على المنطقة ، وفى ظل التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام مديرية الطرق بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، تم التنسيق الفورى مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال غلق الفتحة العشوائية بالبلدورات بالجزيرة الوسطى أمام مطلع ساحة الأدارسة ، بما يساهم فى الحد من المخاطر المرورية وتحقيق السيولة والأمان بالطريق .

وتشمل المحاور سرعة الإستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية ، وغلق الفتحة العشوائية المسببة للحوادث المرورية ، والتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة والأمان بالطريق ، ورفع مستوى السلامة العامة بمحيط ميدان الزلابية وطريق كسر الحجر .

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطرق والمحاور المرورية ، والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو معوقات قد تهدد سلامة المواطنين ، مع تكثيف الجهود لرفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة .



الخلاصة: تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين ، والتعامل الحاسم مع أى مسببات للحوادث أو الخطورة المرورية ، بما يسهم فى توفير بيئة آمنة ودعم خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .