قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
البحرية الإسرائيلية تزعم سيطرتها على 95% من سفن أسطول الصمود
ننشر تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية.. وتفاصيل مكافآة المشاركين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. محافظ أسوان يقرر وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة

عمال
عمال
محمد عبد الفتاح

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بوقف تشغيل جميع عمال النظافة الميدانيين بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال ساعات الذروة الصيفية، في خطوة إنسانية تعكس حرص الدولة على حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ،  وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءاً حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وإرتفاع درجات الحرارة.

وأكد محافظ أسوان أن القرار يأتى فى إطار الإهتمام بالعامل الإنسانى وتقديراً للدور الحيوى الذى يقوم به عمال النظافة فى الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة ، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة تشغيل بديلة تضمن إستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكفاءة كاملة دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن منظومة العمل الجديدة تعتمد على تقسيم ورديات العمل إلى فترتين حيث تنتهى الفترة الصباحية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ، بينما تبدأ الفترة المسائية إعتباراً من السادسة مساءاً بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحرارى وفى الوقت نفسه إستمرار انتظام أعمال النظافة بالشوارع والميادين.

عمال

ووجه عمرو لاشين رؤساء المراكز والمدن ومسئولى قطاعات العمل العام بضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ القرار ، مع توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين بالحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية فى المواقع المفتوحة من التعرض لحرارة الطقس وضربات الشمس ، وبما لا يتعارض مع أداء المهام الموكلة لهم  ، مؤكداً أن عمال النظافة يمثلون أحد أهم عناصر المنظومة الخدمية ويؤدون دوراً وطنياً يستحق كل التقدير والإحترام.

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالتعاون الإيجابى مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإلتزام بإلقاء القمامة داخل الصناديق والحاويات المخصصة لها ، وعدم إلقاؤها بالشوارع أو خارج الأماكن المحددة للحفاظ على المظهر الحضارى لعروس المشاتى، ودعم جهود المحافظة فى تقديم بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين

 وشدد محافظ أسوان على رفع درجة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبيه والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للأصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية ، وكذلك رفع درجة الإستعداد فى المرافق العامة وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يسلم 16 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة

رئيس جامعة بنها

معمل تكنولوجيا المنسوجات بفنون تطبيقية بنها يقدم خدمات متكاملة للمجتمع المحلي

حريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في مخبز بالعبور

بالصور

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد