مع ارتفاع درجات الحرارة.. محافظ أسوان يقرر وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بوقف تشغيل جميع عمال النظافة الميدانيين بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال ساعات الذروة الصيفية، في خطوة إنسانية تعكس حرص الدولة على حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ، وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءاً حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وإرتفاع درجات الحرارة.

وأكد محافظ أسوان أن القرار يأتى فى إطار الإهتمام بالعامل الإنسانى وتقديراً للدور الحيوى الذى يقوم به عمال النظافة فى الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة ، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة تشغيل بديلة تضمن إستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكفاءة كاملة دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن منظومة العمل الجديدة تعتمد على تقسيم ورديات العمل إلى فترتين حيث تنتهى الفترة الصباحية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ، بينما تبدأ الفترة المسائية إعتباراً من السادسة مساءاً بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحرارى وفى الوقت نفسه إستمرار انتظام أعمال النظافة بالشوارع والميادين.

ووجه عمرو لاشين رؤساء المراكز والمدن ومسئولى قطاعات العمل العام بضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ القرار ، مع توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين بالحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية فى المواقع المفتوحة من التعرض لحرارة الطقس وضربات الشمس ، وبما لا يتعارض مع أداء المهام الموكلة لهم ، مؤكداً أن عمال النظافة يمثلون أحد أهم عناصر المنظومة الخدمية ويؤدون دوراً وطنياً يستحق كل التقدير والإحترام.

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالتعاون الإيجابى مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإلتزام بإلقاء القمامة داخل الصناديق والحاويات المخصصة لها ، وعدم إلقاؤها بالشوارع أو خارج الأماكن المحددة للحفاظ على المظهر الحضارى لعروس المشاتى، ودعم جهود المحافظة فى تقديم بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين

وشدد محافظ أسوان على رفع درجة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبيه والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للأصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية ، وكذلك رفع درجة الإستعداد فى المرافق العامة وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها .