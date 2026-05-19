ارتفاع حصيلة ضحايا «إيبولا» بالكونغو الديمقراطية إلى 131 وفاة وأكثر من 513 حالة اشتباه

أعلن مسئولون محليون في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "إيبولا" إلى 131 وفاة وأكثر من 513 حالة اشتباه حتى الآن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في نسختها الإنجليزية، عن متحدث باسم الحكومة الكونغولية قوله "إنه تم تسجيل حالات إصابة في مناطق مختلفة على نطاق أوسع".



تأتي هذه التطورات عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أمس الأول، الأحد، أن تفشي مرض "إيبولا" يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وذلك عقب تسجيل أكثر المئات من حالات الاشتباه وعشرات الوفيات في الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى تسجيل إصابتين في أوغندا المجاورة.

يذكر أن "إيبولا" هو مرض معد ومهدد للحياة وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي والاتصال بالسوائل الجسدية.