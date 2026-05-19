ننشر تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية.. وتفاصيل مكافآة المشاركين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 (صناعي - زراعي -تجارى - فندقي) لوضع حلول للمشكلات التي قد تظهر في لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة التابعة للمديريات ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة، ولجان تقدير الدرجات بالنسبة للمديريات التي يقع بنطاقها تلك المقرات، والقيام بالرد على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الاعلام سواء كان ذلك من خلال الشكاوى التليفونية أو المكتوبة أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ عملها طبقاً لجدول الامتحانات المعلنة ويكون تشكيلها على النحو التالي:



- مدير عام الإدارة التعليمية، أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.

- مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.

- مسئول الأمن بالإدارة التعليمية.

-عضو فني خاص بالتطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية

- عضو من الإحصاء بالإدارة التعليمية.

- عامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية.

- سائق من العاملين بالإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون مهام الغرفة على النحو التالي:

- متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان.

- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل.

مكافأة العاملين بغرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بالنسبة لأيام المكافأة للسادة العاملين بغرفة العمليات المنعقدة بالإدارة التعليمية:

تصرف مكافأة أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات (العملية والمعملية - التحريرية) بكل إدارة تعليمية من ميزانية المديرية - دون تحمل الوزارة أية أعباء مالية - وذلك على النحو التالي:



تصرف مكافاة مالية لكل عضو من أعضاء غرفة العمليات المحلية قدرها (٢٠٠٠) عن الدور الأول، ومبلغ وقدره (٢٠٠٠) عن الدور الثاني.



يصرف لكل عامل ولكل سائق مكافأة قدرها (١٠٠٠) جنيه عن الدور الأول، ومبلغ وقدره (١٠٠٠) عن الدور الثاني.





وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يُعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية) للدورين (الأول - الثاني) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وعلى جميع الجهات المعنية - كلّ فيما يخصها - تنفيذه.