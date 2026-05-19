قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الديون تهدد الأسر المصرية.. تحرك برلماني عاجل بشأن فوضى التمويل الاستهلاكي
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية.. وتفاصيل مكافآة المشاركين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 (صناعي - زراعي -تجارى - فندقي) لوضع حلول للمشكلات التي قد تظهر في لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة التابعة للمديريات ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة، ولجان تقدير الدرجات بالنسبة للمديريات التي يقع بنطاقها تلك المقرات، والقيام بالرد على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الاعلام سواء كان ذلك من خلال الشكاوى التليفونية أو المكتوبة أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ عملها طبقاً لجدول الامتحانات المعلنة ويكون تشكيلها على النحو التالي:


- مدير عام الإدارة التعليمية، أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.
- مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.
- مسئول الأمن بالإدارة التعليمية.
-عضو فني خاص بالتطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية

- عضو من الإحصاء بالإدارة التعليمية.
- عامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية.
- سائق من العاملين بالإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون مهام الغرفة على النحو التالي:
-  متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان.
- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.
- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل.

مكافأة العاملين بغرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بالنسبة لأيام المكافأة للسادة العاملين بغرفة العمليات المنعقدة بالإدارة التعليمية:
تصرف مكافأة أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات (العملية والمعملية - التحريرية) بكل إدارة تعليمية من ميزانية المديرية - دون تحمل الوزارة أية أعباء مالية - وذلك على النحو التالي:
 

  • تصرف مكافاة مالية لكل عضو من أعضاء غرفة العمليات المحلية قدرها (٢٠٠٠) عن الدور الأول، ومبلغ وقدره (٢٠٠٠) عن الدور الثاني.
     
  • يصرف لكل عامل ولكل سائق مكافأة قدرها (١٠٠٠) جنيه  عن الدور الأول، ومبلغ وقدره (١٠٠٠) عن الدور الثاني.

     

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يُعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية) للدورين (الأول - الثاني) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وعلى جميع الجهات المعنية - كلّ فيما يخصها - تنفيذه.

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2026 الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

نائب رئيس الوزراء : الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الإصلاح الاقتصادي

نائب رئيس الوزراء: الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

عبد الرؤوف علام

الأعلى للآباء والمعلمين: شراكة التعليم مع البكالوريا الدولية تضع الطلاب على خارطة التنافسية العالمية

البطريرك بولس الثالث نونا

البطريرك بولس الثالث نونا يكشف سر اختياره لاسمه البطريركي

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد