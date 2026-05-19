موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين

يستعد منتخب مصر للناشئين بقيادة المدرب حسين عبد اللطيف ، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب المغرب للناشئين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقامة حاليًا في المغرب.

ويلعب منتخب مصر للناشئين أمام منافسه المغرب، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

طموحات منتخب مصر

ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في مواجهة مرتقبة يتسلح خلالها المنتخب المغربي بعاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى الفراعنة الصغار لمواصلة النتائج الإيجابية وتأكيد قوتهم في البطولة.

ويكفي التعادل للمنتخبين من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى حجز بطاقة المشاركة في كأس العالم للناشئين 2026 المقرر إقامته في قطر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي منتخب تونس للناشئين ثالثًا بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب إثيوبيا للناشئين المجموعة بنفس الرصيد.