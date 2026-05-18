تعرف على موعد قائمة منتخب مصر إستعداداً لكأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، أنه سيكشف عن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم يوم 20 مايو الجاري، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة الأسماء التي ستقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تضم القائمة عددا من العناصر الأساسية والمحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب بعض الوجوه الجديدة التي تألقت مؤخرا في الدوري المصري، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز أفضل العناصر قبل المواجهات الرسمية القادمة.

متابعة المحليين والمحترفين

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب متابعة اللاعبين المحليين والمحترفين بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض تحديات قوية في مشوار التأهل إلى بطولة كأس العالم، حيث يطمح الفراعنة للظهور بشكل مميز واستعادة مكانتهم القارية والدولية تحت القيادة الفنية لـ حسام حسن.