انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة قائد سيارة ربع نقل سقطت منذ قليل في ترعة المريوطية بالطريق الواقع بين قرية العزيزية ومدينة البدرشين، كما انتشلت الأوناش السيارة من المياه.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ربع نقل في مياه ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية سقوط السيارة في المياه واختفاء قائدها.

ودفعت الأجهزة المعنية بمعدات لانتشال السيارة، ومشط رجال الإنقاذ المنطقة والبحث داخل المياه حتى تم العثور على السائق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.