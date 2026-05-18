سقوط سيارة ربع نقل في ترعة المريوطية والبحث عن قائدها.. صور

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها للعثور على قائد سيارة ربع نقل سقطت، منذ قليل في داخل ترعة المريوطية بالطريق الواقع بين قرية العزيزية ومدينة البدرشين، وسط حالة من القلق بين الأهالي الذين تجمعوا بمحيط الحادث لمتابعة عمليات البحث.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ربع نقل في مياه ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية سقوط السيارة في المياه واختفاء قائدها.

ودفعت الأجهزة المعنية بمعدات لانتشال السيارة، فيما يواصل رجال الإنقاذ تمشيط المنطقة والبحث داخل المياه أملاً في العثور على السائق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.