ضبط طالب أنشأ حسابات وهمية للنصب والاحتيال

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتحصل منها على مبالغ مالية بدعوى خطبتها ، والتهرب منها.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء حسابات وهمية وإنتحاله صفة فتاة لإستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين وجذب تعاطفهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى مساعدة الفتاة ، وقيامه بنشر المنشور المشار إليه لحث أحد ضحاياه على دفع مبالغ مالية له وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.