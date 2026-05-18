مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور/ كينزو هيروكى، مستشار إمبراطور اليابان لشئون المياه ومستشار مبعوثة رئيس الوزراء للمياه، وذلك لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مصر واليابان فى إطار الحوار التفاعلى الثالث "المياه والكوكب" (ID-C)، المزمع عقده ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، ونتائج الاجتماعات واللقاءات الأخيرة ذات الصلة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك والتشاور وتبادل الرؤى بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، لتوحيد المواقف وتبنّى الأفكار بصورة مشتركة، وعقد اجتماع مشترك بين السادة الوزراء خلال الفترة القادمة للتباحث فى هذا الشأن.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للجهود التى يقوم بها الجانب اليابانى لدعم الحوار التفاعلى "المياه والكوكب"، والترويج لموضوعات المياه والمناخ على المستوى الدولى، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالرسائل والمخرجات الخاصة بالحوار، بما يحقق التوافق وتوحيد الرؤى بين البلدين قبل طرحها على المستوى الدولى.

الرسائل المرتبطة بالمياه والمناخ يجب أن تتضمن آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣، مع التركيز خلال التحضيرات لمؤتمر ٢٠٢٦ على تعزيز أدوات التنفيذ الفعلى على الأرض، مؤكداً أن الرسائل المرتبطة بالمياه والمناخ يجب أن تتضمن آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتناول اللقاء مناقشة خطة العمل الخاصة بالحوار التفاعلى "المياه والكوكب"، وجهود التنسيق المستمرة بين الجانبين المصرى واليابانى، خاصة فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات الرئيسية، ومخرجات الحوارات المختلفة، وآليات التنسيق مع الدول والجهات المشاركة والشركاء الدوليين.

كما تم استعراض التحضيرات الخاصة بالفعالية المزمع عقدها ضمن "مؤتمر دوشنبه الرابع" فى طاجيكستان يومى ٢٦ و٢٧ مايو ٢٠٢٦، كما تطرق اللقاء إلى الاجتماع الوزارى المرتقب للدول المستضيفة والرؤساء المشاركين، والمزمع عقده فى شهر يوليو المقبل، حيث تم استعراض الموقف الحالى الخاص بمستويات المشاركة والترتيبات الجارية فى هذا الشأن.