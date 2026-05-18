الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، يواصل مشروع «الدلتا الجديدة» ترسيخ مكانته كأحد أضخم المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ مصر الحديث.

بدأت كنواة من مشروع مستقبل مصر

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مشروع الدلتا الجديد بدأ كنواة من مشروع مستقبل مصر ب450 ألف فدان كانت تستغل المياه الجوفية، وأمس كان إفتتاح المشروع الجديد وهو الترعة ومحطة المعالجة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدلتا الجديدة ليست مشروع زراعي فقط، لكنه تنموي متكامل، ويعتبر أكبر مبادرة للتطوير الزراعي فى العصر الحديث فى العالم.

وتابع أنه فى فترة زمنية بسيطة تم إستصلاح وإستزراع 2.2 مليون فدان، وهو يعد إنجازا غير مسبوق، ولولا أن هناك إرادة سياسية صلبة للرئيس السيسي ما كان تم هذا المشروع.

مميزات مشروع الدلتا الجديدة

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن يمثل مشروع «الدلتا الجديدة» أحد أكبر المشروعات القومية الزراعية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية، في إطار خطتها للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى إضافة مساحات زراعية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، أن المشروع يعتمد على أحدث نظم الري والزراعة الحديثة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات طرق ومحطات كهرباء ومرافق خدمية ومحطات لمعالجة المياه، لدعم عمليات الاستصلاح والزراعة.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف تقليل الفجوة الغذائية عبر التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويوفر احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي المرتبط بالإنتاج.

وأكمل: يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والنقل، مع إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، بما يعزز خطط الدولة لإعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المتكاملة.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية والموانئ، الأمر الذي يدعم حركة نقل المحاصيل والمنتجات الزراعية ويخفض تكاليف الإمداد والتوزيع، إضافة إلى دعم خطط التصدير وزيادة العائد الاقتصادي.