التصعيد مستمر.. غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق جنوب لبنان| تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الماضية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني، تركزت بشكل أساسي على بلدتي دير الزهراني وخروف، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وفق معلومات أولية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الغارات جاءت بعد عمليات قصف مدفعي استمرت طوال الليل وطالت بلدات عدة بينها زوطر الشرقية وفرون، مشيراً إلى أن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 30 غارة جوية منذ مساء أمس، ما أدى إلى سقوط ضحايا، لا سيما في صفوف المسعفين بعد استهداف بلدة جويا.

وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي يتواصل رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة التمديد، لافتاً إلى أن اتصالات وضغوطاً دبلوماسية جرت خلال الساعات الماضية لدفع إسرائيل إلى الالتزام ببنود الاتفاق ووقف العمليات العسكرية، إلا أن الغارات والقصف ما زالا مستمرين في الجنوب اللبناني.