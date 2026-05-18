محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد بـ14 مجزرًا وتكثيف الرقابة على الأسواق

وجهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للأسواق ومحال الجزارة وشوادر بيع اللحوم والمواشي، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددةً على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والرقابية وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين.



جاهزية 14 مجزرًا ونقطة ذبح

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، جاهزية 14 مجزرًا ونقطة ذبح بمختلف المراكز لاستقبال الأضاحي مجانًا طوال أيام العيد، وذلك تحت الإشراف الكامل للأطباء البيطريين والأطقم المعاونة، مع دعم المجازر بفرق العمل اللازمة لضمان انتظام سير العمل والفحص البيطري على الماشية واللحوم، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر ونقاط الذبح المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مع الاستفادة من خدمات الكشف المجاني على الأضاحي والتواصل مع غرف العمليات والإدارات البيطرية المختصة عبر الأرقام التالية: 01005476204.