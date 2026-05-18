هيقعد ولا ماشي.. مصير غامض لـ محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي

يُحيط الغموض حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح المحترف داخل صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد انتشار العديد من التكهنات لانتقاله إلى عدد من الأندية أبرزهم فنربخشة التركي عروض سعودية في ظل أن النجم المصري لم يحدد وجهته حتى الان.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم محمد صلاح لم يكن ينوي الرحيل عن ليفربول بالشكل المتداول خلال الفترة الأخيرة بل كان يفكر في الاستمرار مع الريدز حتى نهاية عقده في صيف 2027.

وفجرت شبكة " أنفيلد إندكس" مفاجأة حيث تداولت أن هناك آمل لبقاء النجم محمد صلاح داخل صفوف ليفربول ولكن بشرط حدوث تغييرات جذرية داخل المنظومة الإدارية والفنية لنادي ليفربول.

وأثارت تصريحات محمد صلاح عقب خسارة فريقه من أستون فيلا بنتيجة 4-2 أهتمام واسع داخل الوسط الرياضي الإنجليزي حيث اعتبره العديد من الصحف الإنجليزية بمثابة انتقاد واضح وصريح لطريقة وأسلوب لعب المدير الفني آرني سلوت.

وجاءت هذه التصريحات بعد تراجع الأداء الملحوظ لفريق ليفربول إذ أنه يحتل المركز الخامس برصيد 59 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وابتعاده عن حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

ويظل السؤال قائمًا في ظل انتشار التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح وعدم إفصاح جناح ليفربول عن وجهته القادمة.