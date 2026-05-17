قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك عاجل من الزمالك للحصول علي رخصة المشاركة الأفريقية| تفاصيل
أحمد موسى عن برنامج على مسئوليتي: لدينا قاعدة جماهيرية ومصداقية بسبب الثقة في المحتوى والمعلومات
طفرة تنموية.. كامل الوزير يكشف تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني
مقتل شرطيين تركيين خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح مشتبه به
عمرو الجندي: جماهير الأهلي لعبت دورًا حاسمًا في التتويج بالدوري
كيف يلتزم الحاج بآداب المناسك ويتجنب الجدال؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو الجندي: إنكار الذات وراء تتويج الأهلي بدوري السوبر
من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة
قطر وإيران تبحثان جهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
إنجاز طبي.. إنقاذ حياة فتاة ابتلعت دبوسا بمسستشفى الجراحات الجديدة بطنطا
أوكرانيا: الجيش استخدم أسلحة محلية الصنع لضرب أهداف في قلب موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، ونجم منتخب مصر، صوراً و فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح، من الجيم، اثناء أدائه التمرينات الرياضية بلياقة بدنية عالية،مما حازت الصوره علي اعجاب متابعية.

وكانت تصريحات محمد صلاح قد أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإنجليزية، بعدما اعتبر البعض أن حديثه حمل انتقادًا غير مباشر لمدرب ليفربول آرني سلوت، خاصة فيما يتعلق بأسلوب اللعب والتراجع الهجومي للفريق.

وقال نيفيل، في تصريحاته عبر شبكة “سكاي سبورتس”: "أرى الأمر من الجانبين، ولو كان لاعبًا عاديًا لما نظرت إلى الأمر بهذه الطريقة، لكن عندما تتحدث عن لاعب بحجم محمد صلاح، أحد أفضل لاعبي العالم، فعليك أحيانًا أن تتقبل بعض تصرفاته".

وأضاف: "أتفهم غضب جماهير ليفربول، وحتى أنا قلت خلال التعليق إن الفريق كان بحاجة للهجوم، وبالفعل سجل بعد التغييرات، لكن الطريقة التي تحدث بها صلاح والتوقيت كانا خطأ".

واستخدم نيفيل تعبيرًا مثيرًا لوصف موقف قائد منتخب مصر، قائلًا: "لقد سحب المسمار من القنبلة اليدوية وألقاها في وسط الغرفة"، في إشارة إلى تأثير تصريحاته داخل النادي.

كما أوضح نجم منتخب إنجلترا السابق أنه لو كان لاعبًا في مانشستر يونايتد وقام بمثل هذا التصرف، لشعر بغضب كبير، لكنه أشار إلى أن النجوم الكبار دائمًا ما تكون لديهم طريقة مختلفة في التفكير والتعبير عن آرائهم بسبب مكانتهم وخبراتهم الكبيرة.

وكان محمد صلاح قد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "انهيارنا مجددًا بهزيمة أخرى هذا الموسم كان أمرًا مؤلمًا، جماهيرنا لا تستحق ذلك".

وأضاف: "أريد أن أرى ليفربول يعود إلى أسلوبه الهجومي القوي الذي يرعب الخصوم، وأن يعود لحصد الألقاب، لأن الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول".

واختتم صلاح رسالته قائلًا: "ليفربول سيظل دائمًا ناديًا يعني الكثير لي ولعائلتي، وأريد أن أراه ينجح حتى بعد وقت طويل من رحيلي".

محمد صلاح صور محمد صلاح أخبار محمد صلاح محمد صلاح من الجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: تكلفة مشروع الدلتا الجديدة 800 مليار جنيه.. ويوفر 2 مليون فرصة عمل

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز

كيف ننال رضا الله في مواسم الطاعات؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

صلاة عيد الأضحى

الرؤية أعلنت رسميا.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في مصر والسعودية والإمارات وعُمان

شراء الأضحية

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد